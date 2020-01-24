Пентагон может начать перебалансирование войск за рубежом в этом году - Эспер

Министр обороны США Марк Эспер в четверг высказал предположение, что в этом году может начать перебалансирование американских вооруженных сил за рубежом в рамках усилий по переориентации Пентагона на вызовы Китая и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эспер заявил, что не хочет устанавливать четкий дедлайн по завершению оборонного пересмотра, который, как ожидается, приведет к этим перемещениям войск.

"Если бы мне пришлось установить дату (по пересмотру), я хотел бы убедиться, что мы находимся в определенном лучшем положении в начале следующего финансового года (1 октября - Ред.). Поэтому я хочу двигаться достаточно быстро", - сказал он.

Эспер стремится перенаправить больше сил в Азию и вернуть другой персонал за рубежом назад в США.

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Многие эксперты говорят, что такие усилия нецелесообразны, если учесть военный прогресс в Китае в течение последних двух десятилетий, когда Америка сосредоточилась на антитеррористических операциях в Ираке, Афганистане, Сирии и других местах.

За этим пересмотром также пристально следят сторонники американского военного вмешательства в Латинской Америке и Африке.

Поскольку американские военные пытаются более агрессивно бороться с Китаем, Южное командование утверждает, что Латинская Америка должна быть в центре этих усилий.

За последние пять лет в регионе китайские военно-морские порты выросли на 70%, а Пекин наращивает продажи оружия, инвестиции в инфраструктуру и торговлю со странами Латинской Америки, согласно американским военным данными.

Как известно, 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. В результате нападения на посольство в Багдаде Пентагон решил направить сотни дополнительных военных на Ближний Восток.