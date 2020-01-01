Напад на посольство США в Іраку: посла не евакуюють, в регіон спрямували 750 військових

Президент США Дональд Трамп розпорядився направити на Близький Схід майже 750 військових після нападу на посольство країни в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Напад прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи, підтримуваної Іраном, на посольство тривав кілька годин, але Державний департамент США пізніше повідомив, що постраждалих в результаті атаки не було. Також Держдеп спростував поширену раніше інформацію про евакуацію посла, повідомивши, що дипломат на час нападу перебував у запланованій робочій поїздці, однак після подій у Багдаді повернувся до дипломатичної установи.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив у вівторок увечері, що у відповідь на події в Іраку і за вказівкою Трампа він санкціонував негайне розгортання піхотного батальйону з 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії в Форт-Бреггу, Північна Кароліна. Він не уточнив місце призначення солдатів, але американський чиновник, знайомий з цим рішенням, сказав, що вони відправляться в Кувейт.

"Це розгортання є адекватним і запобіжним заходом, розпочатим у відповідь на зростаючі загрози проти американського персоналу і об'єктів, такі як ми спостерігали сьогодні в Багдаді", - йдеться в письмовій заяві Еспера.

Читайте також Розлючені протестувальники підпалили і штурмували посольство США в Іраку

750 солдатів стали доповненням до 14 000 американських військових, які були розгорнуті у регіоні Перської затоки з травня у відповідь на побоювання з приводу іранської агресії, включаючи саботаж торгового судноплавства в Перській затоці. На момент нападу на посольство США мали в Іраку близько 5200 військовослужбовців, головним чином для підготовки іракських військ і надання їм допомоги в боротьбі з екстремістами "Ісламської держави".

Агентство зазначає, що вторгнення до посольства США в Багдаді у вівторок стало яскравою демонстрацією того, що Іран все ще може завдати удар по американських інтересах, незважаючи на кампанію економічного тиску Трампа.

Президент США звинуватив у нападі на посольство Іран.

"Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це загроза. З Наступаючим Новим Роком!" написав Трамп у Twitter після нападу.

Десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи у вівторок увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді після того, як вибили головні двері і підпалили приймальню.

Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном.