Екстрений комітет уряду Британії збереться через коронавірус з Китаю

Надзвичайний комітет уряду Великої Британії буде скликано сьогодні, щоб обговорити смертельний спалах коронавірусу з Китаю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На засідання зберуться старші міністри у той час, як у Великій Британії немає підтверджених випадків вірусу, заявив прессекретар прем'єр-міністра.

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Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок напередодні попередив про велику ймовірність виникнення випадків зараження в країні. Проте він наполягав, що Британія добре підготовлена до боротьби з проблемою.

Хенкок головуватиме на сьогоднішньому засіданні. Міністри внутрішніх справ, закордонних справ, а також міністри з питань транспорту, освіти і громад були викликані на засідання. Прем’єр Борис Джонсон не буде присутній.

9 осіб у Великій Британії очікують результатів тестувань на коронавірус, ще 5 отримали підтвердження відсутності у них вірусу, симптоми якого схожі на застуду - лихоманка, чхання і кашель.

Заходи безпеки посилені в деяких аеропортах Великої Британії, куди прибувають пасажири з міст, у яких виявлено спалах вірусу.

На сьогодні в Китаї через інфікування вірусом загинуло 26 осіб. У 10 містах китайської провінції Хубей введено спеціальний режим.

Як повідомлялося, у Фінляндії виявили двох пацієнтів з підозрою на коронавірус.