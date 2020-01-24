Экстренный комитет правительства Британии соберется из-за коронавируса из Китая

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании созовут сегодня, чтобы обсудить смертоносную вспышку коронавируса в Китае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На заседание соберутся старшие министры, в то время как в Великобритании не существует подтвержденных случаев вируса, заявил пресс-секретарь премьер-министра.

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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок накануне предупредил о большой вероятности возникновения случаев заражения в стране. Однако он настаивал, что Великобритания хорошо подготовлена ​​к борьбе с проблемой.

Хэнкок будет председательствовать на заседании. Министры внутренних дел, иностранных дел, а также министры по вопросам транспорта, образования и общин были вызваны на заседание. Премьер Борис Джонсон не будет присутствовать.

9 человек в Великобритании ожидают результатов тестирования на коронавирус, еще 5 получили подтверждение отсутствия у них вируса, симптомы которого похожи на простуду - лихорадка, чихание и кашель.

Меры безопасности усилены в некоторых аэропортах Великобритании, куда прибывают пассажиры из городов, в которых выявлена ​​вспышка вируса.

На сегодняшний день в Китае из-за инфицирования вирусом погибло 26 человек. В 10 городах китайской провинции Хубэй введен специальный режим.

Как сообщалось, в Финляндии обнаружили двух пациентов с подозрением на коронавирус.