ПАСЕ рассмотрит новую санкционную процедуру, выгодную России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на следующей неделе рассмотрит новую санкционную процедуру, которая фактически сделает невозможным наложение санкций на Россию за нарушение ею принципов Совета Европы.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Уже на этой сессии планируют принять еще одно "прощение"для россиян. 28 января на вечернем заседании ассамблея будет рассматривать новую санкционную процедуру, что придет на замену той, которую уничтожили прошлым летом по требованию России", - говорится в статье.

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Проект этого решения подготовил один из идеологов возвращения России в ПАСЕ, лидер группы социалистов, немец Франк Швабе. Документ делает фактически невозможными любые санкции против агрессора.

"Новая процедура наверняка будет принято, и она точно будет сложнее, чем та, что существовала до сих пор", - говорится в статье.

Если раньше жесткие нарушения принципов Совета Европы санкции имелись лишь ассамблея, то теперь предлагают, чтобы санкции утверждали сразу три органа: Комитет министров Совета Европы, генеральный секретарь и сама ПАСЕ. "Проект этого решения для Украины категорически неприемлем", - констатирует статья.

27 января в Страсбурге начнется новая сессия ПАСЕ. Впервые с января 2015 года в ней будет полноценно участвовать и украинская, и российская делегации.

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