Січнева сесія ПАРЄ загрожує сваркою України і Польщі

На січневій сесії Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне системні проблеми з демократією у Польщі через судову реформу й голосування української делегації щодо цього питання може стати причиною сварки між двома країнами.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Ця проблема – не нова. Варшава ще з 2016-го постійно перебуває у конфлікті з європейськими інституціями через судову реформу, ініційовану після того, як ПіС прийшла до влади у країні… Її суть у тому, що нова реформа робить польських суддів залежними від виконавчої влади. Через це польська опозиція звинувачує правлячу партію в узурпації влади", - пояснюється у статті суть проблеми.

Читайте також ПАРЄ розгляне нову санкційну процедуру, вигідну Росії

Проєкт рішення ПАРЄ щодо Польщі критикує судову реформу та містить такі фрази, як "дії всупереч європейським нормам", "сумніви у незалежності системи правосуддя та прихильності держави до принципів верховенства права". "Немає сумніву у тому, що рішення ПАРЄ буде жорстким", - стверджується у статті.

Виникає питання, як діяти українській делегації. Адже одразу після рішення щодо Польщі ПАРЄ розглядатиме новий санкційний механізм, вигідний для Росії, і українські делегації потрібна підтримка усіх польських колег.

"Простих порад тут немає. Але цілком імовірно, що єдиним правильним рішенням буде, якщо українська делегація взагалі не голосуватиме. Так, це буде не найкращим кроком з точки зору захисту європейських цінностей (адже Польща дійсно проводить реформу всупереч європейським правилам!). Але саме такий шлях дозволить захистити українські інтереси", - йдеться у статті.

Детальніше читайте у матеріалі: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".