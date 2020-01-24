Январская сессия ПАСЕ грозит ссорой Украины и Польши

На январской сессии Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит системные проблемы с демократией в Польше через судебную реформу и голосование украинской делегации по этому вопросу может стать причиной ссоры между двумя странами.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Эта проблема - не нова. Варшава еще с 2016-го постоянно находится в конфликте с европейскими институтами через судебную реформу, инициированную после того, как ПиС пришла к власти в стране... Ее суть в том, что новая реформа делает польских судей зависимыми от исполнительной власти. Поэтому польская оппозиция обвиняет правящую партию в узурпации власти ", - поясняется в статье суть проблемы.

Проект решения ПАСЕ по Польше критикует судебную реформу и содержит такие фразы, как "действия вопреки европейским нормам", "сомнения в независимости системы правосудия и приверженности государства к принципам верховенства права". "Нет сомнения в том, что решение ПАСЕ будет жестким", - говорится в статье.

Возникает вопрос, как действовать украинской делегации. Ведь сразу после решения в отношении Польши ПАСЕ будет рассматривать новый санкционный механизм, выгодный для России, и украинские делегации нужна поддержка всех польских коллег.

"Простых советов здесь нет. Но вполне вероятно, что единственным правильным решением будет, если украинская делегация вообще не голосовать. Да, это будет не лучшим шагом с точки зрения защиты европейских ценностей (ведь Польша действительно проводит реформу вопреки европейским правилам!). Но именно такой путь позволит защитить украинские интересы", - говорится в статье.

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