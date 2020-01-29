На місці падіння військового літака США в Афганістані знайшли тіла членів екіпажу

Два тіла членів екіпажу були знайдені біля військового літака США, який розбився в афганській провінції Газні в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Телеканал з посиланням на інформацію чиновників Пентагону повідомляє, що від екіпажу надійшов сигнал лиха, який вказує на деякі проблеми з літаком.

Американські військовослужбовці, які прибули на місце події, відключили чутливе обладнання.

"На місці також було знайдено те, що, за оцінками, є реєстратором польотних даних літака. Причина аварії залишається предметом розслідування, проте немає ніяких ознак того, що аварія була викликана ворожим вогнем ... Сили США знищили залишки літака", - заявили в Пентагоні.

Літак Bombardier E-11A зазнав аварії в провінції Газні, яка в основному контролюється талібами. Спочатку афганська влада заявила, що розбився літак державної авіакомпанії Ariana, але компанія швидко це спростувала.

Літак - E-11A, один з чотирьох у ВПС США. По суті, це адаптований представницький літак Bombardier, обраний через його здатність літати на великій висоті і зі збільшеною дальністю польоту.

Його завдання - забезпечити кращий зв'язок між повітряними і наземними силами, а також між різними типами літаків, які працюють у важкодоступній місцевості або використовують несумісні канали передачі даних.

Літаки - разом з аналогічною електронікою, встановленою на безпілотних системах, - зіграли важливу роль в афганському конфлікті, де гірський ландшафт є серйозною проблемою для сучасних військових комунікацій.