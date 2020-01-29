На месте падения военного самолета США в Афганистане нашли тела членов экипажа

Два тела членов экипажа были найдены возле военного самолета США, разбившегося в афганской провинции Газни в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Телеканал со ссылкой на информацию чиновников Пентагона сообщает, что от экипажа поступил сигнал бедствия, который указывает на некоторые проблемы с самолетом.

Американские военнослужащие, прибывшие на место происшествия, отключили чувствительное оборудование.

"На месте также было найдено то, что, по оценкам, является регистратором полетных данных самолета. Причина аварии остается предметом расследования, однако нет никаких признаков того, что она была вызвана вражеским огнем... Силы США уничтожили остатки самолета", - заявили в Пентагоне.

Самолет Bombardier E-11A потерпел крушение в провинции Газни, которая в основном контролируется талибами. Сначала афганские власти заявили, что разбился самолет государственной авиакомпании Ariana, но компания быстро это опровергла.

Самолет E-11A – один из четырех в ВВС США. По сути, это адаптированный представительский самолет Bombardier, выбранный за его способность летать на большой высоте и с увеличенной дальностью полета.

Его задача - обеспечить лучшую связь между воздушными и наземными силами, а также между различными типами самолетов, которые работают в труднодоступной местности или используют несовместимые каналы передачи данных.

Самолеты - наряду с аналогичной электроникой, установленной на беспилотных системах, - сыграли важную роль в афганском конфликте, где горный ландшафт является серьезной проблемой для современных военных коммуникаций.