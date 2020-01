США офіційно підтвердили падіння військового літака в Афганістані

Американські військові підтвердили, що один з їхніх літаків зазнав аварії на сході Афганістану в понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник командування американських сил в Афганістані полковник Сонні Леггетт.

"Поки причина катастрофи розслідується, немає ніяких ознак того, що аварія була викликана ворожим вогнем. Ми надамо додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна", - написав Леггетт в Twitter.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.