США офіційно підтвердили падіння військового літака в Афганістані

Американські військові підтвердили, що один з їхніх літаків зазнав аварії на сході Афганістану в понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник командування американських сил в Афганістані полковник Сонні Леггетт.

"Поки причина катастрофи розслідується, немає ніяких ознак того, що аварія була викликана ворожим вогнем. Ми надамо додаткову інформацію, як тільки вона буде доступна", - написав Леггетт в Twitter.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

Літак зазнав аварії в районі Дех Як, провінція Газні, в районі з сильною присутністю талібів. Невідомо, скільки людей було на борту.

Акаунти талібів в соціальних мережах опублікували кадри зі згорілим літаком з маркуванням ВПС США.

На відео показаний літак Bombardier E-11A - тип реактивного літака, який використовується ВПС США для електронного спостереження за Афганістаном. Дані цього відео не підтверджені.

Спочатку афганська влада заявила, що розбився літак державної авіакомпанії Ariana, але компанія швидко це спростувала.

Літак - E-11A, один з чотирьох у ВПС США. По суті, це адаптований представницький літак Bombardier, обраний через його здатність літати на великій висоті і зі збільшеною дальністю польоту.

Його завдання - забезпечити кращий зв'язок між повітряними і наземними силами, а також між різними типами літаків, які працюють у важкодоступній місцевості або використовують несумісні канали передачі даних.

Літаки - разом з аналогічною електронікою, встановленою на безпілотних системах - зіграли важливу роль в афганському конфлікті, де гірський ландшафт є серйозною проблемою для сучасних військових комунікацій.

Передбачається, що у талібів немає таких зенітних ракет, які необхідні для збивання літаків, що літають на великих висотах.