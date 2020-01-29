Пентагон: під час ракетного удару Ірану по базах в Іраку постраждали 50 військових США

Близько 50 американських військових отримали черепно-мозкові травми в результаті авіаударів Ірану по військових базах в Іраку 8 січня.

Про це заявив представник Пентагону Томас Кемпбелл, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Пентагон вже втретє оновлює інформацію про поранених. Через кілька днів після нападу військові заявили, що 11 військовослужбовців отримали поранення. Минулого тижня Пентагон повідомив, що поранено було 34 людини.

Сьогодні Кемпбелл заявив, що ще у 16 ​​військовослужбовців було діагностовано черепно-мозкові травми. За його словами, з 50 постраждалих під час атаки 31 військовослужбовець вже повернувся на службу.

Військовослужбовці проходили лікування в Іраку або у військових медичних центрах, включаючи Регіональний медичний центр Ландштуль в Німеччині, найбільший військовий госпіталь США за межами континентальної частини країни.

Президент Дональд Трамп заявляв, що ніхто з американців не постраждав в результаті удару 8 січня, який був завданий в помсту за вбивство американцями іранського генерала.