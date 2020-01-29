Пентагон: во время ракетного удара Ирана по базам в Ираке пострадали 50 военных США

Около 50 американских военных получили черепно-мозговые травмы в результате авиаударов Ирана по военным базам в Ираке 8 января.

Об этом заявил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Пентагон уже третий раз обновляет информацию о раненых. Через несколько дней после нападения военные заявили, что 11 военнослужащих получили ранения. На прошлой неделе Пентагон сообщил, что ранены были 34 человека.

Сегодня Кэмпбелл заявил, что еще у 16 военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. По его словам, из 50 пострадавших во время атаки 31 военнослужащий уже вернулся на службу.

Военнослужащие проходили лечение в Ираке или в военных медицинских центрах, включая Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, крупнейший военный госпиталь США за пределами континентальной части страны.

Президент Дональд Трамп заявлял, что никто из американцев не пострадал в результате удара 8 января, который был нанесен в отместку за убийство американцами иранского генерала.