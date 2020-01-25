Через удари Ірану по базах в Іраку черепно-мозкові травми отримали 34 військових США

Пентагон повідомив, що у 34 американських військовослужбовців діагностували черепно-мозкові травми після нападу Ірану на їх базу в Іраку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Представник Міністерства оборони Джонатан Хоффман повідомив, що вісім постраждалих військовослужбовців були відправлені назад в США для подальшого лікування, в той час як ще дев'ять проходять лікування в Німеччині.

16 військовослужбовців пройшли лікування в Іраку і один в Кувейті, перш ніж всі 17 були повернуті на службу.

17 військовослужбовців все ще перебувають під медичним наглядом, повідомив представник Пентагону.

Президент Дональд Трамп заявив, що ніхто з американців не постраждав в результаті удару 8 січня, який був завданий в помсту за вбивство США іранського генерала.

Трамп послався на відсутність постраждалих у своєму рішенні не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Але минулого тижня Пентагон повідомив, що 11 військовослужбовців проходять лікування від симптомів струсу мозку після ударів.

Відповідаючи на питання про явну невідповідність на цьому тижні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп сказав: "Я чув, що у них були головні болі, але я б сказав, що це не дуже серйозно."

"Я не вважаю це дуже серйозними травмами в порівнянні з іншими травмами, які я бачив", - сказав він.

Пентагон стверджує, що жоден американець не був убитий в результаті іранського ракетного удару по базі Айн аль-Асад, більшість перебували в бункерах.