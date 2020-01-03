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Стало відомо, хто очолить МЗС Австрії у новому уряді Курца

П'ятниця, 3 січня 2020, 14:25

Єдиним міністром перехідного уряду Австрії, який залишиться на посаді в новому кабінеті Себастьяна Курца, стане міністр закордонних справ Александр Шалленберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Шалленберг, який був міністром закордонних справ прем'єр-міністра Брігітте Бірляйн з червня 2019 року, користується довірою обох сторін - Народної партії та "Зелених" - як досвідчений та успішний дипломат.

Водночас Шалленберг, який є досить близьким до Курца, буде єдиним міністром нового уряду без партії, йдеться у матеріалі.

Як і очікувалося, Народна партія Курца бере під контроль міністерства, відповідальні за такі сфери, як внутрішні справи, оборона, економіка, Європа, казначейство, сім’я, сільське господарство, інтеграція та освіта.

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"Зелені", з іншого боку, керуватимуть міністерствами, відповідальними за юстицію, соціальне забезпечення, охорону здоров'я, культуру, мистецтво, спорт та навколишнє середовище, транспорт та енергетику (які збираються в рамках єдиного міністерства).

Оскільки тема Європи є досить важливою для обох партій, члени парламенту від обох партій, які працювали членами Європарламенту, беруть на себе відповідальність за цю тему.

Пост міністра оборони доручили жінці-політику Клавдії Таннер, яка була керівником Союзу фермерів Нижньої Австрії.

1 січня лідер Народної партії Себастіан Курц та лідер "Зелених" Вернер Коглер заявили, що вони досягли угоди, яка повинна знову зробити Курца канцлером, а Коглера - його заступником.

Коаліційна угода ще має бути затверджена вищим органом, який приймає рішення у "Зелених", Федеральною радою, у суботу.

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