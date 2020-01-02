Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Бельгійський суд призупинив європейський ордер на арешт екслідера Каталонії

Нідерланди відмовились від назви Голландія

Нападники звільнили територію посольства США в Іраку

Страйк у Франції сягнув рекордної тривалості 






Австрія: консерватори Курца домовились про коаліцію з "Зеленими"

Четвер, 2 січня 2020, 08:25

Австрійські консерватори після місяців переговорів домовилися сформувати безпрецедентний коаліційний уряд із "Зеленими". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard

"Нам вдалося досягти результату, нам вдалося досягти угоди", - заявив ввечері 1 січня лідер Народної партії Себастіан Курц, назвавши переговори нелегкими. 

Читайте також
"Ібіца" стало словом року в Австрії

Народна партія Себастіяна Курца була в коаліції з ультраправою Партією свободи, доки в травні "Ібіца-скандал" не повалив уряд.

На дострокових вересневих виборах Народна партія здобула переконливу перемогу, але лише зараз домовилась про коаліцію з "Зеленими". Це вперше в Австрії ліва партія увійде в уряд. 

Наразі про зміст коаліційних домовленостей відомо небагато. Детальна урядова програма, як і остаточний список міністрів, повинні бути оприлюднені лише у четвер.

Читайте також
Ібіца, росіянка та тінь Фірташа: як 7 годин відео знищили ультраправих в уряді Австрії

Очікується, що урядова програма буде спрямована на зниження загальних податків, як на цьому наполягає Народна партія, при цьому будуть запроваджені більш високі екологічні податки - відповідно до політики "Зелених".

Очікується, що Курц знову обійме посаду канцлера Австрії, а Вернер Коглер, очільник "Зелених", буде віцеканцлером. Президент, згідно з планами, може схвалити новий уряд 7 січня.

Читайте також: "Повернення "зелених": які уроки принесли вибори в Австрії та Німеччині".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія
powered by lun.ua