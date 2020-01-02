Австрія: консерватори Курца домовились про коаліцію з "Зеленими"

Австрійські консерватори після місяців переговорів домовилися сформувати безпрецедентний коаліційний уряд із "Зеленими".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

"Нам вдалося досягти результату, нам вдалося досягти угоди", - заявив ввечері 1 січня лідер Народної партії Себастіан Курц, назвавши переговори нелегкими.

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Народна партія Себастіяна Курца була в коаліції з ультраправою Партією свободи, доки в травні "Ібіца-скандал" не повалив уряд.

На дострокових вересневих виборах Народна партія здобула переконливу перемогу, але лише зараз домовилась про коаліцію з "Зеленими". Це вперше в Австрії ліва партія увійде в уряд.

Наразі про зміст коаліційних домовленостей відомо небагато. Детальна урядова програма, як і остаточний список міністрів, повинні бути оприлюднені лише у четвер.

Очікується, що урядова програма буде спрямована на зниження загальних податків, як на цьому наполягає Народна партія, при цьому будуть запроваджені більш високі екологічні податки - відповідно до політики "Зелених".

Очікується, що Курц знову обійме посаду канцлера Австрії, а Вернер Коглер, очільник "Зелених", буде віцеканцлером. Президент, згідно з планами, може схвалити новий уряд 7 січня.



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