Стало известно, кто возглавит МИД Австрии в новом правительстве Курца

Единственным министром переходного правительства Австрии, который останется на посту в новом кабинете Себастьяна Курца, станет министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Шалленберг, который был министром иностранных дел премьер-министра Бригитте Бирляйн с июня 2019 года, пользуется доверием обеих сторон - Народной партии и "Зеленых" - как опытный и успешный дипломат.

В то же время Шалленберг, который является достаточно близким к Курцу, будет единственным министром нового правительства без партии, говорится в материале.

Как и ожидалось, Народная партия Курца берет под контроль министерства, ответственные за такие сферы, как внутренние дела, оборона, экономика, Европа, казначейство, семья, сельское хозяйство, интеграция и образование.

"Зеленые", с другой стороны, будут управлять министерствами, ответственными за юстицию, социальное обеспечение, здравоохранение, культуру, искусство, спорт и окружающую среду, транспорт и энергетику (которые собираются в рамках единого министерства).

Поскольку тема Европы является весьма важной для обеих партий, члены парламента от обеих партий, работавшие членами Европарламента, берут на себя ответственность за эту тему.

Пост министра обороны поручили женщине-политику Клавдии Таннер, которая была руководителем Союза фермеров Нижней Австрии.

1 января лидер Народной партии Себастиан Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер заявили, что они достигли соглашения, которое должно снова сделать Курца канцлером, а Коглера - его заместителем.

Коалиционное соглашение еще должно быть утверждено высшим органом, который принимает решение в "Зеленых", Федеральным советом, в субботу.