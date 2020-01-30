Зеленський перед візитом Ердогана затвердив склад стратегічної ради між Україною і Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад української частини стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною перед візитом Ердогана до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Главою делегації Зеленський призначив себе. Також до її складу президент вніс главу свого офісу Андрія Богдана, свого помічника Андрія Єрмака і заступника голови ОП Ігоря Жовкву.

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Окрім того, до складу української частини ради увійшли віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр економіки Тимофій Милованов, міністр енергетики Олексій Оржель і глава МЗС Вадим Пристайко.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну 3 лютого. Він, серед іншого, візьме участь в Українсько-турецькому діловому форумі.

Офіс президента України офіційно ще не повідомляв про деталі візиту турецького президента і заплановані заходи у зв'язку з ним.

Торік в офісі глави держави заявляли про плани провести засідання стратегічної ради між обома країнами до кінця 2019 року.

Президент Володимир Зеленський відвідував Туреччину у серпні минулого року. Після зустрічі з Ердоганом у Анкарі він закликав до прискорення всіх процедур, необхідних для укладення ЗВТ між Україною і Туреччиною.

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