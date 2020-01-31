Зеленський: справа про імпічмент Трампа не вплинула на стосунки України та США
Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація навколо імпічменту Дональда Трампа не мала негативних наслідків для відносин України та США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з державним секретарем США Майком Помпео у Києві.
"Мені здається, що навпаки: у нас дуже гарні відносини між країнами, ми хочемо, щоб ці відносини були не тільки на словах. США дійсно захищають і підтримують нашу територіальну цілісність. Але питання не тільки в словах, будь-яка підтримка також має бути вигідною в різних сферах. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів, які ми хочемо заключити між країнами. Мені здається, у нас новий крок у відносинах", - сказав Зеленський.
"Я не впевнений, що на ці теплі відносини якось вплинуло питання з імпічментом президента США, але я неодноразово казав, що це наш стратегічний партнер і ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини", - додав він.
Помпео у свою чергу заперечив, що Трамп висував Україні якісь умови для візиту у Вашингтон Зеленського, в тому числі провести розслідування щодо Джо Байдена.