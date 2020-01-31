Помпео: не було жодних умов для візиту Зеленського до США

Президент США Дональд Трамп не висував Україні жодних умов для візиту у Вашингтон президента Володимира Зеленського, в тому числі провести розслідування щодо Джо Байдена.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на пресконференції із Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Я здивований запитанням, але відповідь не здивує. Ні, не було ніяких умов для приїзду президента Зеленського до Вашингтона. Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустріч. Ми хочемо переконатися, що це відбудеться в той час, коли між нашими країнами буде значний прогрес. Ми будемо завжди раді вітати президента Зеленського у Вашингтоні, ми впевнені, що така зустріч відбудеться.", - сказав Помпео.

Зеленський у свою чергу заявив, що його візит буде "правильним для відносин обох країн, для статусу України".

Щодо призначення нового посла США в Україні Помпео сказав, "що з часом ми вирішимо всі дипломатичні питання".

"Я думаю, що у відповідний час будуть призначені відповідні зустрічі на найвищому рівні", - сказав він.