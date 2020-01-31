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Зеленский: дело об импичменте Трампа не повлияло на отношения Украины и США

Пятница, 31 января 2020, 12:42

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация вокруг импичмента Дональда Трампа не имела негативных последствий для отношений Украины и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве.

"Мне кажется, что наоборот: у нас очень хорошие отношения между странами, мы хотим, чтобы эти отношения были не только на словах. США действительно защищают и поддерживают нашу территориальную целостность. Но вопрос не только в словах, любая поддержка также должна быть выгодной в различных сферах. Сегодня мы говорим о многих контрактах, которые мы хотим заключить между странами. Мне кажется, у нас новый шаг в отношениях", - сказал Зеленский.

"Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлияло вопрос с импичментом президента США, но я неоднократно говорил, что это наш стратегический партнер и мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения", - добавил он.

Помпео в свою очередь опроверг, что Трамп выдвигал Украине какие-то условия для визита в Вашингтон Зеленского, в том числе провести расследование Джо Байдена.

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Зеленский США Импичмент Трампа
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