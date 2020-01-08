Все більше американців не схвалюють дії Трампа в Ірані та чекають війни

Американська громадськість все критичніше ставиться до політики президента Дональда Трампа щодо Ірану після того, як він наказав американським військовим вбити іранського військового командира; ще більше дорослих американців очікують, що США опиняться у стані війни з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опитуванні Reuters та Ipsos.

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Національне опитування громадської думки показало, що 53% дорослих американців не схвалюють дії Трампа щодо Ірану. Це на 9 процентних пунктів більше, ніж у аналогічному опитуванні, проведеному в середині грудня.

Кількість дорослих, які "рішуче не схвалюють" дії Трампа в Ірані - 39%. Це на 10 процентних пунктів більше у порівнянні з грудневим опитуванням.

Несхвалення політики президента США протягом останнього місяця зросло здебільшого серед демократів і тих, хто не підтримує жодні партії. Серед республіканців рівень не змінився. 9 з 10 демократів не схвалюють дії Трампа в Ірані, а той час як серед республіканців не підтримує Трампа лише кожен десятий.

Опитування проводилося 6-7 січня, невдовзі після того, як Трамп наказав завдати удару в Іраку, в результаті якого було вбито іранського командира Касема Сулеймані.

Згідно з опитуванням, загальна популярність Трампа залишилася стабільною після удару по Сулеймані: 41% опитаних схвалюють його роботу на посаді і 54% не схвалюють.

Американці також виявилися значно стурбованішими ризиком війни з Іраном. Окреме опитування Reuters та Ipsos, яке проводилося 3-6 січня, показало, що 41% вважають Іран "неминучою загрозою" для Сполучених Штатів. Це на 17 процентних пунктів більше в порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним в травні 2019 року.

Також з'ясувалося, що 71% американців вважають, що США будуть воювати з Іраном протягом наступних декількох років. Це на 20 процентних пунктів більше, ніж у травні.

Опитування проводилося онлайн англійською мовою на всій території Сполучених Штатів. Воно зібрало відповіді 1108 дорослих громадян 6-7 січня і 1005 дорослих в опитуванні 3-6 січня. Похибка становить близько 4%.