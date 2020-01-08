Іран відкрито здійснив напад на американські військові бази

Відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Цю інформацію, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", підтверджують і американські, і іранські джерела.

CNN зазначає, що ракетний напад відбувся глибоко вночі. Були атаковані авіабаза аль-Асад, розташована у 160 км на захід від Багдада (її використовують американські та британські сили), та аеропорт Ербіля, на півночі країни. У останньому випадку були випущені лише дві ракети, одна з яких впала в аеропорту, не розірвавшись, а інша вибухнула за межами території, яку використовують військові.

Іран тим часом підтверджує напад на американські "військові бази" (згідно з повідомленням державної агенції IRNA), але конкретику надає лише щодо нападу на Аль-Асад, яке відбулося атакована о 5:30 ранку.

Англомовна сторінка IRNA наводить дані джерел про те, що під час атаки нібито була поцілена американська військова повітряна техніка і наводить фото нападу.

Фото IRNA

Агенція, водночас, однак зазначає, що це дані "джерел", які є "попередніми". Іранська армія обіцяє зробити детальнішу офіційну заяву про свій напад. Голова Генштабу збройних сил Ірану, генерал Мохамед Бакері, заявив, що Іран готовий і до нових дій, тому у разі нових відповідей США іранські атаки будуть все сильнішими.

За попередніми даним, що надані американським ЗМІ, людських втрат в наслідок обох атак немає. Президент Трамп через напад відклав наперед заплановане звернення до американців – як стверджується, готуючи відповідь на дії Ірану.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".