Іран поставив вимогу США: "Ракетні удари – лише ляпас"

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у середу, що ракетні удари Тегерана по двох військових базах в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, є поки лише "ляпасом" по США, і поставив вимогу Вашингтону вивести війська з регіону.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство IRNA, про це Хаменеї заявив у середу, коментуючи ракетні атаки Ірану.

"Подібних військових дій недостатньо. Важливо припинити корумповану присутність Америки в регіоні Західної Азії", - сказав Хаменеї, назвавши ракетні удари "ляпасом" для Вашингтона.

Хаменеї високо оцінив проведену операцію, яка була виконана рівно в той самий час уночі, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада.

Верховний лідер Ірану повторив вимогу до Вашингтона вивести своїй війська з регіону.

"США стали причиною воєн, розколу, підбурювання до заколоту, руйнування і знищення інфраструктури в цьому регіоні. Звичайно, вони роблять це по всьому світу. Цей регіон не прийме присутність Америки. Народи регіону та уряди народів не приймуть її", - зазначив Хаменеї.

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Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Президент США Дональд Трамп спокійно відреагував на ракетні удари Ірану та анонсував свою заяву у відповідь на атаку

В Європейському союзі розкритикували Іран за ракетні удари по іракських базах.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".