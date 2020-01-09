Іран заперечує "безсенсовні чутки", що літак МАУ був збитий ракетою

Глава агентства цивільної авіації Ірану Алі Абедзадех заявив, що ракетна атака на український літак була "науково неможливою, і подібні чутки не мають сенсу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство новин ISNA.

"У цей час в іранському авіапросторі на тій самій висоті 8 тисяч футів перебували кілька внутрішніх і міжнародних рейсів. Говорити про враження літака ракетою неправильно" - сказав він.

Раніше представники американської розвідки і Пентагону повідомили, що український літак, який розбився біля столиці Ірану Тегерана, зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи.

Вважається, що літак зазнав удару виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", повідомили виданню Newsweek троє співрозмовників.

Один представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США повідомили, що оцінка Пентагону полягає в тому, що інцидент був випадковим. Іранські зенітні системи могли, ймовірно, діяти після ракетного нападу країни, заявили джерела.

Внаслідок катастрофи загинули 176 осіб, зокрема 11 українців, дев'ятеро з яких були членами екіпажу.