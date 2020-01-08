На борту українського літака, що розбився в Ірані, було 176 осіб

На борту літака Міжнародних авіаліній України, що розбився у середу вранці в Ірані, перебувало 176 осіб.

Як повідомляє іранське агентство IRNA, про це заявив спікер аеропорту Імама Хомейні, пише "Європейська правда".

"Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули в аварії", - заявив речник аеропорту.

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Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту.

Boeing 737-800, що прямував до Києва, впав всього через шість хвилин після виходу зі злітно-посадкової смуги аеропорту.

Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.