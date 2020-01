Іранська ракета збила літак МАУ, ймовірно, помилково - Newsweek

Український літак, який розбився біля столиці Ірану Тегерана, зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи.

Як пише "Європейська правда", про це журналу Newsweek заявили представник Пентагону, старший американський розвідник та іракська розвідувальна служба.

Літак МАУ втратив зв'язок з диспетчером через кілька хвилин після зльоту недовго після того, як Іран запустив ракети по військових базах, де розміщуються американські та союзні сили в сусідньому Іраку.

Вважається, що літак зазнав удару виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", повідомили Newsweek троє співрозмовників.

Один представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США повідомили, що оцінка Пентагону полягає в тому, що інцидент був випадковим. Іранські зенітні системи могли, ймовірно, діяти після ракетного нападу країни, заявили джерела.

Центральне командування США відмовилося коментувати це питання.

Про інцидент вперше повідомили іранські напівофіційні ЗМІ, які цитували Товариство Червоного півмісяця країни про те, що первинною причиною катастрофи виявилася механічна несправність.

У середу в мережі почали поширюватись зображення нібито фрагментів ракети "Тор М-1", яку, як кажуть, знайшли у передмісті на південний захід від Тегерана.

Знімок, нібито зроблений на місці катастрофи лайнера Boeing 737-800 МАУ, опублікував в Twitter користувач під іменем Ashkan Monfared.



Німецьке видання Bild запитало його, звідки воно з'явилося. Його відповідь: "Друг надіслав мені це через WhatsApp. Він знайшов його сьогодні (у середу) на узбіччі дороги перед своїм багатоквартирним будинком у місті Паранд. Він не мав уявлення, що це таке". Пізніше Twitter видалив акаунт Ashkan Monfared.

Незабаром після публікації статті в мережі з’явилися ще дві фотографії залишку ракети 9М330. Їхні джерела також розповіли, що знімки зроблені у Паранді.

Second image (right) of Tor anti-aircraft missile debris, supposedly from near the #PS752 crash site. Still unverified, and still going to be very hard to geolocate it based on what's visible in the image. h/t @Liberalist_30 pic.twitter.com/TQNRp6hopj