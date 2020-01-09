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Іранська ракета збила літак МАУ, ймовірно, помилково - Newsweek

Четвер, 9 січня 2020, 18:39

Український літак, який розбився біля столиці Ірану Тегерана, зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи.

Як пише "Європейська правда", про це журналу Newsweek заявили представник Пентагону, старший американський розвідник та іракська розвідувальна служба.

Літак МАУ втратив зв'язок з диспетчером через кілька хвилин після зльоту недовго після того, як Іран запустив ракети по військових базах, де розміщуються американські та союзні сили в сусідньому Іраку.

Вважається, що літак зазнав удару виробленою в Росії ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", повідомили Newsweek троє співрозмовників.

Один представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США повідомили, що оцінка Пентагону полягає в тому, що інцидент був випадковим. Іранські зенітні системи могли, ймовірно, діяти після ракетного нападу країни, заявили джерела.

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Центральне командування США відмовилося коментувати це питання.

Про інцидент вперше повідомили іранські напівофіційні ЗМІ, які цитували Товариство Червоного півмісяця країни про те, що первинною причиною катастрофи виявилася механічна несправність. 

У середу в мережі почали поширюватись зображення нібито фрагментів ракети "Тор М-1", яку, як кажуть, знайшли у передмісті на південний захід від Тегерана.

Знімок, нібито зроблений на місці катастрофи лайнера Boeing 737-800 МАУ, опублікував в Twitter користувач під іменем Ashkan Monfared.

Німецьке видання Bild запитало його, звідки воно з'явилося. Його відповідь: "Друг надіслав мені це через WhatsApp. Він знайшов його сьогодні (у середу) на узбіччі дороги перед своїм багатоквартирним будинком у місті Паранд. Він не мав уявлення, що це таке". Пізніше Twitter видалив акаунт Ashkan Monfared.

Незабаром після публікації статті в мережі з’явилися ще дві фотографії залишку ракети 9М330. Їхні джерела також розповіли, що знімки зроблені у Паранді.

Секретар Ради Безпеки України Олексій Данилов заявив у четвер, що версія про збиття українського літака в Тегерані ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці, надіслані до Ірану.

Автор матеріалу Bild Джуліан Рьопке після цього виклав фото, на яких показано, як нібито на місці падіння літака працюють бульдозери.

"Іранці працюють бульдозерами на місце аварії рейсу № PS752", - заявив він.

Внаслідок катастрофи загинули 176 осіб, зокрема 11 українців, дев'ятеро з яких були членами екіпажу.

У четвер іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ, який розбився 8 січня в Ірані, втрачена.

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