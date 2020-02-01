Помпео прибув до Білорусі, Лукашенко: добре, що ризикнули подивитись на диктатуру

Глава Держдепартаменту США 1 лютого прибув до Білорусі з першим в історії офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Майк Помпео зустрівся з президентом Білорусі Александром Лукашенко, який почав зустріч з жартів про диктатуру.

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"У нас диктатура відрізняється тим, що всі відпочивають в суботу та неділю, а президент працює", - пожартував глава білоруської держави перед початком зустрічі.

Лукашенко сказав, що щиро радий зустрічі, тому що Помпео - один із архітекторів сучасної політики США.

"Дуже добре, що ви після різного роду непорозумінь у відносинах між Білоруссю і США, абсолютно безпідставних непорозумінь минулої влади, ризикнули приїхати до Мінська і подивитися на цю країну: що тут за народ, що за люди, що за диктатура, яка тут демократія, багато її - мало і так далі" , - сказав він.

Помпео зазначив, що його візит наблизив США і Білорусь до скасування санкцій. За його словами, найближчим часом Вашингтон призначить посла в Білорусь.

Окремо Держсекретар додав, що США не просять Білорусь вибирати між відносинами з ними і Росією.

Коли журналісти залишали зал переговорів, Помпео також пожартував і сказав, що любить їх, "особливо коли вони йдуть".

Напередодні Майк Помпео відвідав Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.