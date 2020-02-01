Помпео прибыл в Беларусь, Лукашенко: хорошо, что рискнули посмотреть на диктатуру

Глава Госдепартамента США 1 февраля прибыл в Беларусь с первым в истории официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

Майк Помпео встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который начал встречу с шутки о диктатуре.

"У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - пошутил глава белорусского государства перед началом встречи.

Лукашенко сказал, что искренне рад встрече, потому что Помпео - один из архитекторов современной политики США.

"Очень хорошо, что вы после разного рода недоразумений в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недоразумений прошлой власти, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая здесь демократия, много ее, мало и так далее", - сказал он.

Помпео отметил, что его визит приблизил США и Беларусь к отмене санкций. По его словам, в ближайшее время Вашингтон назначит посла в Беларусь.

Отдельно Госсекретарь добавил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

Когда журналисты покидали зал переговоров, Помпео также пошутил и сказал, что любит их, "особенно когда они идут".

Накануне Майк Помпео посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.