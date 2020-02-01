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США готові забезпечити Білорусь нафтою на 100%

Субота, 1 лютого 2020, 17:58

США готові повністю забезпечити Білорусь нафтою за конкурентними цінами, щоб "допомогти їй бути суверенною державою".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське агентство БЕЛТА, про це заявив Держсекретар США Майк Помпео на зустрічі з білоруським президентом Александром Лукашенком у Мінську.

"Ми провели тривалу бесіду з економічних питань. Пан Лукашенко сказав, що у білорусів є своя країна - суверенна і незалежна, і вони не можуть бути частиною будь-якої іншої держави. Сполучені Штати Америки хочуть допомогти Білорусі бути суверенною державою", - сказав Держсекретар США. 

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"Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас необхідною нафтою на 100% за конкурентними цінами. Ми найбільші виробники енергоресурсів в світі. І все, що вам потрібно, - звернутися до нас", - додав він.

Нагадаємо, білоруський державний концерн "Белнефтехим" не зміг домовитися про ціну з російськими компаніями. Через це поставки нафти з Росії призупинилися з початку 2020 року. 

Президент Білорусі Александр Лукашенко 31 грудня дав доручення забезпечити в найближчі дні поставку нафти з альтернативних джерел.

4 січня стало відомо, що Білорусь домовились про покупку нафти з низкою компаній із групи "Сафмар" Михайла Гуцерієва, але цього обсягу недостатньо.

20 січня Білоруська нафтова компанія купила 80 тисяч тонн норвезької нафти Johan Sverdrup.

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