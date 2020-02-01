США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%

США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, чтобы "помочь ей быть суверенным государством".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА, об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством", - сказал Госсекретарь США.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентоспособным ценам. Мы крупнейшие производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - добавил он.

Напомним, белорусский государственный концерн "Белнефтехим" не смог договориться о цене с российскими компаниями. Из-за этого поставки нефти из России приостановились с начала 2020 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря дал поручение обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

4 января стало известно, что Беларусь договорились о покупке нефти с рядом компаний из группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, но этого объема недостаточно.

20 января Белорусская нефтяная компания купила 80 000 тонн норвежской нефти Johan Sverdrup.