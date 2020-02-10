Зеленський візьме участь в Мюнхенській безпековій конференції

Президент України Володимир Зеленський відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться 14-16 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сторінці конференції у Facebook.

"Ми раді, що президент України Володимир Зеленський приєднається до нас для обговорення питання України на високому рівні", - сказано в повідомленні.

Російську делегацію на заході очолить глава МЗС Сергєй Лавров, повідомив глава Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер, передає "Интерфакс".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього року не братиме участі в конференції. Уряд Німеччини представлятимуть глава МЗС Гайко Маас, міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер і глава МВС Горст Зеєгофер.

За словами Ішингшера, зустріч в "нормандському форматі" на міністерському рівні в Мюнхені не планується.

"Мені невідомо, що є якесь конкретне планування переговорів на міністерському рівні. Формальна зустріч в "нормандському форматі", за моїми даними, не запланована", - сказав він.