Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на странице конференции в Facebook.

"Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения вопроса Украины на высоком уровне", - сказано в сообщении.

Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД Сергей Лавров, сообщил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает "Интерфакс".

Канцлер Германии Ангела Меркель в этом году не будет участвовать в конференции. Правительство Германии представлять глава МИД Хайко Маас, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава МВД Хорст Зеехофер.

По словам Ишингшера, встреча в нормандском формате на министерском уровне в Мюнхене не планируется.

"Мне неизвестно, что есть какое-то конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в нормандском формате , по моим данным, не запланирована", - сказал он.