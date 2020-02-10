Буревій у Польщі залишив людей без світла і травмував кількох осіб

В Польщі в результаті буревію "Сабіна", який також вирує в сусідній Німеччині, тисячі людей залишились без світла, скасовані авіарейси та є постраждалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

У Державній пожежній службі Польщі повідомили про понад тисячу виїздів на виклики, пов'язані з негодою. Більшість із них стосувалися зламаних і повалених дерев, але також затоплених підвалів.

Інститут метеорології і водної економіки заявив про силу вітру другого і третього, найвищого рівня. Він також оголосив штормове попередження на Балтійському морі. У зв'язку з цим скасовані рейси трьох поромів між Польщею та Швецією.

На гірськолижному курортів Буковина-Татшанська в результаті пориву вітру зірвало дах прокату лижного спорядження. Дах впав на чотирьох людей, у тому числі на дитину. Двоє жінок в реанімації.

У Нижньосілезькому воєводстві травмовані двоє людей. Один із них впав у канаву, намагаючись врятуватись від падіння дерева. Інша потерпіла – автомобілістка, що в’їхала у повалене дерево.

У результаті сильного вітру пошкоджено 41 будівлю, в тому числі 28 житлових будинків.

Буревій вплинув на розклад руху авіарейсів. У понеділок скасовано кілька рейсів з та до варшавського аеропорту Шопена.

Нагадаємо, у Німеччині через буревій у понеділок паралізований рух на залізниці та скасовано навчання у школах.