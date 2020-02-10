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Ураган в Польше оставил людей без света и травмировал несколько человек

Понедельник, 10 февраля 2020, 13:15

В Польше в результате урагана "Сабина", который также бушует в соседней Германии, тысячи людей остались без света, отменены авиарейсы и есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

В Государственной пожарной службе Польши сообщили о более тысячи выездов на вызовы, связанные с непогодой. Большинство из них касались сломанных и поваленных деревьев, но также затопленных подвалов.

 
 

Институт метеорологии и водной экономики заявил о силе ветра второго и третьего, самого высокого уровня. Он также объявил штормовое предупреждение на Балтийском море. В связи с этим отменены рейсы трех паромов между Польшей и Швецией.

На горнолыжном курортов Буковина-Татшаньска в результате порыва ветра сорвало крышу проката лыжного снаряжения. Крыша упала на четырех человек, в том числе ребенка. Две женщины в реанимации.

В Нижнесилезском воеводстве травмированы два человека. Один из них упал в канаву, пытаясь спастись от падения. Другая потерпевшая - автомобилистка, въехавшая в поваленное дерево.

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В результате сильного ветра повреждено 41 здание, в том числе 28 жилых домов.

Ураган повлиял на расписание авиарейсов. В понедельник отменены несколько рейсов в и из варшавского аэропорта Шопена.

Напомним, в Германии из-за урагана в понедельник парализовано движение на железной дороге и отменены занятия в школах.

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