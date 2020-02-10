Колапс на залізниці і зачинені школи: буревій "Забіне" прийшов у Німеччину

У Німеччині через буревій "Забіне", який пройшов північною та центральною частинами країни в неділю, паралізований рух на залізниці та подекуди скасоване навчання у школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Штурмові пориви вітру у неділю принесли перших потерпілих. У місті Саарбрюкен двоє людей серйозно постраждали, коли на них упало дерево. Один з потерпілих перебуває у смертельній небезпеці.

Рух залізниці у понеділок паралізований. Оператор Deutsche Bahn зупинив міжміські сполучення до 10-ї ранку. На кількох регіональних маршрутах потяги також не курсують. Рух поїздів буде відновлено після оцінки збитків і очищення колій. Керівництво залізниці попередило про затримки потягів протягом дня.

Через повалені дерева автомобільні шляхи заблоковані у Північному Рейні-Вестфалія та Нижній Саксонії.

Згідно з прогнозами синоптиків, у понеділок буревій переміститься на південь країни. У зв'язку з цим в аеропорту Мюнхена скасовані 424 рейси із тисячі. Очікується, що до 35 рейсів скасують у Штуттгарті.

Тисячі дітей не підуть до школи на півночі країни, зокрема, в Гьоттінгені, Ганновері та Бремерфгафені. Школи зачинені і на півдні, у деяких районах Баварії.