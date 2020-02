Шторм накрив Британію: порушена робота аеропортів і залізниці, очікуються повені

Потужний шторм "Ciara" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер і проливні дощі по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Аеропорт Хітроу заявив, що прийняв спільне рішення зі своїми партнерами про скорочення розкладу, щоб мінімізувати кількість рейсів, скасованих в короткі терміни.

British Airways скасувала кілька рейсів з Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті, в той час як Virgin Atlantic розмістила на своєму сайті низку скасованих рейсів.

Залізнична компанія Network Rail ввела загальне обмеження швидкості 50 миль на годину в неділю, попереджаючи пасажирів, що вони повинні подорожувати на поїзді тільки в той день, "якщо це абсолютно необхідно".

⚠️Only travel today if absolutely necessary 🚨 Widespread flooding and fallen trees severely affecting services 🚆✖️ #StormCiara - blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn 📱Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH

Також були порушені поромні перевезення, і всі порти в Дуврі були закриті через сильний вітер.

Male trapped for over an hour after large tree fallen on car. Remarkably very minor injuries. Luckily the child seat was empty at the time Amazing work by @BedsFire @EastEnglandAmb in atrocious conditions. Flitwick, Bedfordshire 400747/400850 pic.twitter.com/EcDZWc3oHN