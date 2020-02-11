"Газпром" назвав терміни запуску "Північного потоку-2"

Запуск газопроводу "Північний потік-2" очікується в кінці 2020 року.

Про це сказано презентації, підготовленій "Газпромом" до Дня інвестора компанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

На початку січня президент РФ Владімір Путін висловлював надію, що газопровід побудують "до кінця поточного року, або в першому кварталі наступного року робота буде завершена".

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".