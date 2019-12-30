Ключовий підрядник Газпрому не відновлюватиме роботу над "Північним потоком-2"

Швейцарська компанія Allseas заявила, що не збирається відновлювати укладання підводних елементів трубопроводу "Північний потік-2", яка була зупинена через санкції США.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу компанії, передає "Європейська правда".

У прес-службі Allseas повідомили, що компанія покинула Балтійське море і вже готується до виконання інших робіт.

"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня США оголосили про введення санкцій проти трубопроводу, через що Allseas і призупинила роботу над проєктом.

"На виконання оборонного бюджету США (National Defense Authorization Act, NDAA), компанія Allseas призупинила роботи з прокладки газопроводу Nord Stream 2. Компанія буде діяти у відповідності до положень про згортання робіт, передбачених цим проєктом", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, NDAA передбачає, що компанії, які добровільно вийдуть з російського трубопровідного проєкту, зможуть уникнути американських санкцій.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".