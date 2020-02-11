"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"

Запуск газопровода "Северный поток-2" ожидается в конце 2020 года.

Об этом сказано в презентации, подготовленной "Газпромом" ко Дню инвестора компании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

В начале января президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что газопровод построят "до конца текущего года, или в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Напомним, 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".