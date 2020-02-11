Єврокомісія планує ґрунтуватися на думці нацменшин у оцінці освітньої реформи

Комісар ЄС з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин у своєму висновку про відповідність українського законодавства цінностям ЄС.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".

Варгеї, призначений до складу Єврокомісії за квотою Угорщини, повідомив, що під час візиту приділить дотриманню прав нацменшин особливу увагу.

"Як ви знаєте, захист людей, що належать до меншин – це європейська цінність. І це та цінність, яку ми плекаємо у наших діях не лише всередині ЄС, але і поза його межами", - наголосив комісар.

Він уник прямої відповіді на запитання про те, чи достатньо для Єврокомісії того виконання рішень Венеціанської комісії щодо освіти мовами меншин, яке ухвалила Україна, сказавши лише, що Брюссель "вивчає закон, ухвалений у парламенті".

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Водночас він наголосив, що ЄС буде формувати позицію виходячи з думки представників національних меншин. Як відомо, під час візиту Варгеї до Києва запланована його зустріч із представниками національних груп.

"Важливо досягти такого рішення, яке би задовольнило очікування представників меншини... Якщо меншини вважають ці норми прийнятними – добре, тоді і нам це підходить" - підкреслив єврокомісар.

Як відомо, представники угорської меншини незадоволені освітньою реформою і вимагають скасування мовних норм закону "Про освіту".

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