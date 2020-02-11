Еврокомиссия планирует основываться на мнении нацменьшинств в оценке образовательной реформы

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи планирует основываться на оценке представителей меньшинств в своем заключении о соответствии украинского законодательства ценностям ЕС.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Варгеи, назначенный в состав Еврокомиссии по квоте Венгрии, сообщил, что во время визита уделит соблюдению прав нацменьшинств особое внимание.

"Как вы знаете, защита людей, принадлежащих к меньшинствам - это европейская ценность. И это та ценность, которую мы питаем в наших действиях не только внутри ЕС, но и за его пределами", - подчеркнул комиссар.

Он избежал прямого ответа на вопрос о том, достаточно ли для Еврокомиссии того выполнения решений Венецианской комиссии относительно образования языках меньшинств, которое приняла Украина, сказав лишь, что Брюссель "изучает закон, принятый в парламенте".

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В то же время он отметил, что ЕС будет формировать позицию исходя из мнения представителей национальных меньшинств. Как известно, во время визита Варгеи в Киев запланирована его встреча с представителями национальных групп.

"Важно достичь такого решения, которое бы удовлетворило ожидания представителей меньшинства ... Если меньшинства считают эти нормы приемлемыми - хорошо, тогда и нам это подходит", - подчеркнул еврокомиссар.

Как известно, представители венгерского меньшинства недовольны образовательной реформой и требуют отмены языковых норм закона "Об образовании".

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