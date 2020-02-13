Главі МЗС Молдови ініціювали недовіру, прорумунські партії оголосили акцію протесту

Блок Unirea (до якого належать 5 партій Молдови, що виступають за об'єднання країни з Румунією) 14 лютого проведе акцію протесту в центрі Кишинева. Unirea обурений рішенням уряду відкликати 6 послів, серед них і посла в Румунії.

Про це заявив у своєму Facebook лідер Ліберальної партії Дорін Кіртоаке, повідомляє "Європейська правда".

Невдоволення Unirea також викликали останні висловлювання голови МЗС Ауреліу Чокоя щодо ролі російської армії у військовому конфлікті на Дністрі.

Депутати партії "Платформа гідність і правда" 13 лютого внесли в парламент клопотання про вотум недовіри міністру.

Надалі вотум недовіри розгляне юридичний комітет парламенту. Чокой заявив, що конфлікт 1992 року на Дністрі "спровокували певні сепаратистські сили в придністровському регіоні". Він додав, що "армія РФ, розміщена тоді в придністровському регіоні, втрутилася, щоб зупинити кровопролиття".

Unirea звинувачує "режим" чинного президента Ігоря Додона в "ре-радянізації" Молдови.

"Режим Додона намагається анулювати досягнення руху національного визволення, незаконно відремонтувати пам'ятник "визволителям" перед Академією наук, перейменувати вулицю Гогі у вулицю Суворова, замінити пам'ятний камінь на площі Великих національних зборів пам'ятником Батьківщина-мати. Замість того, щоб відправити у відставку міністра Чокоя, який принизив всіх громадян Молдови, уряд вирішив відкликати послів, завдавши удар по іміджу Молдови", - написав Кіртоаке.

Політик пообіцяв постійний протест "Стоп Додон". Перша акція призначена на 14 лютого у центрі Кишинева.

"Ми констатуємо нездатність режиму Додона дотримуватися інтересів Молдови і вважаємо, що найкраще рішення - добровільний відхід", - додав Кіртоаке.

Згідно з поданими Додону проєктами указів, своїх посад можуть позбутися посли Молдови в Румунії (за сумісництвом в Чорногорії і Сербії), Австрії (Словаччина, ОБСЄ, ООН), Швеції (Фінляндія, Норвегія, Ісландія), Болгарії (Північна Македонія, Албанія), а також керівники диппредставництв в КНР і Чехії.