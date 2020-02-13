Молдова: прорумынские партии объявили протесты, главе МИД инициировано недоверие

Блок Unirea (в который входят 5 партий Молдовы, выступающих за объединение страны с Румынией) 14 февраля проведет акцию протеста в центре Кишинева. Unirea возмущен решением правительства отозвать 6 послов, в том числе и посла в Румынии.

Об этом заявил в своем Facebook лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ, сообщает "Европейская правда".

Недовольство Unirea также вызвали последние высказывания главы МИД Аурелиу Чокоя о роли российской армии в военном конфликте на Днестре.

Депутаты партии "Платформа достоинство и правда" 13 февраля внесли в парламент ходатайство о вотуме недоверия министру.

В дальнейшем вотум недоверия рассмотрит юридический комитет парламента. Чокой заявил, что конфликт 1992 года на Днестре "спровоцировали определенные сепаратистские силы в приднестровском регионе". Он добавил, что "армия РФ, размещенная тогда в приднестровском регионе, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие".

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Unirea обвиняет "режим" действующего президента Игоря Додона в "ре-советизации" Молдовы.

"Режим Додона пытается аннулировать достижения движения национального освобождения, незаконно отремонтировать памятник "освободителям" перед Академией наук, переименовать улицу Гоги в улицу Суворова, заменить памятный камень на площади Великого национального собрания памятником Родина-мать. Вместо того, чтобы отправить в отставку министра Чокоя, который унизил всех граждан Молдовы, правительство решило отозвать послов, нанеся удар по имиджу Молдовы", - написал Киртоакэ.

Политик пообещал постоянный протест "Стоп Додон". Первая акция назначена на 14 февраля в центре Кишинева.

"Мы констатируем неспособность режима Додона соблюдать интересы Молдовы и считаем, что лучшее решение - добровольный уход", - добавил Киртоакэ.

Согласно поданным Додону проектам указов, своих должностей могут лишиться послы Молдовы в Румынии (по совместительству в Черногории и Сербии), Австрии (Словакия, ОБСЕ, ООН), Швеции (Финляндия, Норвегия, Исландия), Болгарии (Северная Македония, Албания), а также руководители диппредставительств в КНР и Чехии.