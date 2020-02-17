Молдова: Додона звинуватили у сексизмі після заяв щодо Санду

Член парламентської фракції партії "Дія і солідарність" (PAS) Дойна Герман подала скаргу до Ради із запобігання і усунення дискримінації та забезпечення рівності стосовно сексистських та дискримінаційних заяв президента Ігоря Додона.

Про це парламентарка заявила у понеділок, 17 лютого, на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Дискримінаційні та сексистські висловлювання Ігоря Додона неприпустимі і мають бути засуджені!" - написала вона.

Нагадаємо, Додон, коментуючи 14 лютого "пакт про ненапад" п'яти партій, які хочуть на президентських виборах восени об'єднатися проти нього, заявив: "Я не розумію, хто там жертва, хто зверху, хто знизу, хто на кого напав: Майя на Андрія, Андрій на Майю".

Він мав на увазі лідерів двох проєвропейських партій PAS і DA Майю Санду і Андрія Нестасе відповідно.

"І взагалі, шановні чоловіки з правого флангу, дама виступила з ініціативою, а ви, джентльмени, що зробили? Послали її подалі. Не по-пацанськи якось, не по-чоловічому. Пані Санду, якщо вони не хочуть підписувати, приходьте до мене, я підпишу цей "пакт про ненапад" або як він у вас називається. Це жарт, але серйозно - хто у вас там жертва? Хто на кого нападає? Незрозуміло", - сказав він.

У заяві Герман йдеться про те, що "ми вважаємо формулювання "чоловіки", "джентльмени" стосовно "дами", "послали подалі"... неприйнятними в контексті демократичного політичного дискурсу".

"Ця диференціація лише створює хибне враження, що Майя Санду та жінки взагалі потребують захисту. Більше того, сексистські зауваження та нездоровий інтерес Ігоря Додона до того, "хто зверху, хто знизу, хто жертва", повинні бути належним чином засуджені, оскільки вони мають на меті залякати жінку, вплинути на гідність людини та створити принизливе сприйняття", - написала Дойна Герман.