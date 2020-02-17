Молдова: Додона обвинили в сексизме после заявлений о Санду

Член парламентской фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) Дойна Герман подала жалобу в Совет по предупреждению и устранению дискриминации и обеспечению равенства из-за сексистских и дискриминационных заявлений президента Игоря Додона.

Об этом депутат заявила в понедельник, 17 февраля, на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Дискриминационные и сексистские высказывания Игоря Додона недопустимы и должны быть осуждены!" - написала она.

Напомним, Додон, комментируя 14 февраля "пакт о ненападении" пяти партий, которые хотят на президентских выборах осенью объединиться против него, заявил: "Я не понимаю, кто там жертва, кто сверху, кто снизу, кто на кого напал: Майя на Андрея, Андрей на Майю?".

Он имел в виду лидеров двух проевропейских партий PAS и DA Майю Санду и Андрея Нэстасе соответственно.

"И вообще, уважаемые мужчины с правого фланга, дама выступила с инициативой, а вы, джентльмены, что сделали? Послали ее подальше. Не по-пацански как-то, не по-мужски. Госпожа Санду, если они не хотят подписывать, приходите ко мне, я подпишу этот "пакт о ненападении" или как он у вас называется. Это шутка, но серьезно, кто у вас там жертва? Кто на кого нападает? Непонятно", - сказал он.

В заявлении Герман говорится, что "мы считаем такие формулировки, как "мужчины", "джентльмены" относительно "дамы", "послали подальше", неприемлемыми в контексте демократического политического дискурса".

"Эта дифференциация лишь создает ложное впечатление, что Майя Санду и женщины вообще нуждаются в защите. Более того, сексистские замечания и нездоровый интерес Игоря Додона к тому, "кто сверху, кто снизу, кто жертва" должны быть должным образом осуждены, поскольку они имеют целью запугать женщину, повлиять на достоинство человека и создать унизительное восприятие", - написала Дойна Герман.