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Іран та Німеччина провели обмін ув'язненими

Вівторок, 18 лютого 2020, 17:43

Іран та Німеччина за взаємною згодою провели обмін двома громадянами, ув'язненими у кожній з країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У вівторок Тегеран оголосив про звільнення громадянина Німеччини з в'язниці в Ірані в рамках обміну ув'язненими з Берліном.

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Днем раніше Тегеран заявив про повернення додому іранця, який був затриманий в Німеччині за звинуваченням у порушенні санкцій США.

"Ми оголосили, що готові звільнити цього громадянина Німеччини... за умови, що вони (уряд Німеччини – Ред.) не видадуть нашого громадянина Америці", - розповів представник судової влади Ірану Голамхоссейн Есмаїлі.

Він не надав жодних подробиць про те, ким є звільнений громадянин Німеччини. Лише зазначив, що в'язень був засуджений до трьох років позбавлення волі за "зйомку в чутливих місцях".

Німця звільнили відразу після того, як МЗС Ірану у понеділок повідомило про повернення Ахмада Халілі, затриманого в Німеччині за підозрою в порушенні "незаконних і жорстоких санкцій США".

Халілі вилетів додому в неділю разом з іранським міністром закордонних справ, який повертався з Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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