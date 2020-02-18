Иран и Германия провели обмен заключенными

Иран и Германия по взаимному согласию провели обмен двумя гражданами, заключенными в каждой из стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во вторник Тегеран объявил об освобождении гражданина Германии из тюрьмы в Иране в рамках обмена заключенными с Берлином.

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Днем ранее Тегеран заявил о возвращении домой иранца, который был задержан в Германии по обвинению в нарушении санкций США.

"Мы объявили, что готовы освободить этого гражданина Германии... при условии, что они (правительство Германии - Ред.) не выдадут нашего гражданина Америке", - рассказал представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Он не предоставил никаких подробностей о том, кем является освобожденный гражданин Германии. Лишь отметил, что заключенный был приговорен к трем годам лишения свободы за "съемку в чувствительных местах".

Немца освободили сразу после того, как МИД Ирана в понедельник сообщил о возвращении Ахмада Халили, задержанного в Германии по подозрению в нарушении "незаконных и жестоких санкций США".

Халили вылетел домой в воскресенье вместе с иранским министром иностранных дел, который возвращался из Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.