Україна підніме питання загострення біля Золотого на Радбезі ООН

Україна планує підняти питання загострення в районі Золотого на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Україна порушить питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні. Початок о 22:00 за київським часом", - зазначив Ніколенко.

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Раніше про аналогічний намір обговорити атаку бойовиків біля Золотого на Радбезі ООН заявляла й Естонія.

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз звинуватив бойовиків у порушенні режиму тиші та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.