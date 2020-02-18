Глава МЗС Естонії: Росія порушує Мінські угоди, ми поставимо це питання на Радбезі ООН

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про порушення Росією Мінських угод через обстріл бойовиками позицій українських військових поблизу Золотого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Найрішучішим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме це питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу.

Condemn in the strongest terms cynical attempts by Russian-backed forces to derail the fragile status quo near #Zolote 🇺🇦 today. At #UNSC today, #Estonia will raise this yet another very serious breach by #Russia of the Minsk agreements and the promises it made at Paris. pic.twitter.com/Pvon0T82cW — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) February 18, 2020

Нагадаємо, у вівторок зранку бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.