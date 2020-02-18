Украина поднимет вопрос обострения у Золотого на Совбезе ООН
Украина планирует поднять вопрос обострения в районе Золотого на заседании Совета безопасности ООН, которое состоится во вторник, 18 февраля.
Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Начало в 22:00 по киевскому времени", - сообщил он.
Ранее о намерении поднять этот вопрос на Совбезе ООН заявляла и Эстония.
Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.
В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.
Евросоюз обвинил боевиков в нарушении режима тишины и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.